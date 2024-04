Este é o boletim do tempo para Boa Vista (RR) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 26°C e 38°C, com sensação térmica de quente a muito quente. Na segunda-feira, 15/4, teremos sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite. Na terça-feira, 16/4, o tempo será semelhante, com sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde. Na quarta-feira, 17/4, teremos sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e na noite. Na quinta-feira, 18/4, o tempo terá sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite. Na sexta-feira, 19/4, o céu ficará nublado com possibilidade de garoa durante o dia e na noite. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e a possibilidade de chuva ao longo da semana.