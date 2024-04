Este é o panorama do tempo para a cidade de Bento Gonçalves (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 13°C e 27°C, com destaque para o dia 8 de abril, com máxima de 27°C e mínima de 18°C, e para o dia 12 de abril, com máxima de 25°C e mínima de 14°C. Nos dias 9 e 10 de abril, a temperatura máxima será de 27°C e 24°C, respectivamente, enquanto a mínima oscilará entre 17°C e 17°C. Já no dia 11 de abril, a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 13°C. Aproveite o tempo ameno e se prepare para as mudanças no tempo.