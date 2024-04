Este é o relatório do tempo para a cidade de Bento Gonçalves (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 13°C e 29°C, com destaque para os dias 29/4 com máxima de 27°C e mínima de 18°C, 30/4 com máxima de 29°C e mínima de 18°C, 1/5 com máxima de 26°C e mínima de 19°C, 2/5 com máxima de 27°C e mínima de 20°C e 3/5 com máxima de 20°C e mínima de 13°C. O relatório detalha as condições do tempo para cada dia, incluindo a velocidade do vento, a probabilidade de chuva e o índice UV. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana!