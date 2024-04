Este artigo traz informações sobre o tempo em Bento Gonçalves (RS) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima varia entre 22°C e 26°C, enquanto a mínima varia entre 12°C e 17°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuva passageira e pancadas de chuva durante o dia e na noite. O vento irá soprar em direção Sudeste, Leste-Sudeste e Oeste-Sudoeste, com velocidades entre 1 km/h e 13 km/h. A umidade relativa do ar variará entre 63% e 100%, tornando o tempo bastante úmido. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o que cada dia tem a oferecer!