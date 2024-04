Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte (MG) nos próximos dias desta semana de outono: a temperatura variará entre 18°C e 31°C, com destaque para o dia 29/4 com máxima de 31°C e mínima de 18°C, 30/4 com máxima de 30°C e mínima de 19°C, 1/5 com máxima de 30°C e mínima de 18°C, 2/5 com máxima de 29°C e mínima de 18°C e 3/5 com máxima de 31°C e mínima de 18°C. Os dias serão quentes e ensolarados, sem previsão de chuva. Esteja preparado para aproveitar o tempo agradável em Belo Horizonte.