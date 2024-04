Este é o panorama do tempo para a cidade de Belo Horizonte (MG) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 28°C e 29°C, enquanto a mínima ficará entre 16°C e 19°C. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste-Nordeste, com velocidades entre 2 km/h e 14 km/h. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para um tempo variado e para a alta exposição na radiação solar, com índices UV extremamente altos.