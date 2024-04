Este é o panorama do tempo para a cidade de Belo Horizonte (MG) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 18°C e 31°C, com destaque para a quarta-feira, quando a temperatura máxima será de 31°C. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 44% e 92%. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana com cuidado!