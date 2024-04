Este é o panorama do tempo para a cidade de Belém (PA) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 25°C. O céu ficará nublado com possibilidade de chuva em alguns dias, intercalando com períodos de sol e aumento de nuvens. O vento irá soprar com velocidade moderada, variando de direção. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo desta semana em Belém (PA).