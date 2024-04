Este é o boletim do tempo para Balneário Camboriú (SC) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima na cidade variará de 23°C a 29°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 17°C e 21°C. O outono trará dias com sol, muitas nuvens e pancadas de chuva na tarde e na noite. Na sexta-feira, o dia será chuvoso. Esteja preparado para as variações climáticas e não se esqueça de se proteger dos raios solares.