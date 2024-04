Confira a previsão do tempo para Balneário Camboriú (SC) nos próximos dias desta semana de outono. A temperatura variará entre 20°C e 25°C no dia 29/4/2024, entre 22°C e 30°C no dia 30/4/2024, entre 30°C e 22°C no dia 1/5/2024, entre 33°C e 21°C no dia 2/5/2024 e entre 25°C e 21°C no dia 3/5/2024. O tempo será bastante quente e ensolarado, com pancadas de chuva em alguns dias. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o melhor da cidade!