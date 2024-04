Este é o boletim do tempo para Balneário Camboriú (SC) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 18°C e 28°C, com destaque para a quarta-feira, dia 24 de abril, quando a temperatura oscilará entre 19°C e 25°C. Na segunda-feira, dia 22 de abril, a temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 18°C. Na terça-feira, dia 23 de abril, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 19°C. Na quinta-feira, dia 25 de abril, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 20°C. Na sexta-feira, dia 26 de abril, a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 20°C. Esteja preparado para um tempo variado, com possibilidade de chuva em alguns dias.