Este é o boletim do tempo para a cidade de Balneário Camboriú (SC) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 25°C e 27°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 15°C e 20°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias, mas é importante lembrar que os índices de radiação UV estarão muito altos, então é necessário se proteger do sol. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o tempo agradável da estação!