Confira a previsão do tempo para hoje em Balneário Camboriú (SC). Neste dia de sexta-feira (26 de abril de 2024), no outono, a temperatura máxima será de 25°C e a temperatura mínima será de 18°C. Prepare-se para variações de temperatura ao longo do dia e não se esqueça de se proteger do sol e da umidade.