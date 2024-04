Confira a previsão do tempo para Balneário Camboriú (SC) nesta terça-feira, 2 de abril de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 21°C, indicando variação na temperatura ao longo do dia. Esteja preparado para enfrentar as mudanças no tempo e aproveite o dia com responsabilidade e segurança.