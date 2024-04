Este é o relatório do tempo para Bagé (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 9°C e 25°C, com sensação térmica entre 8°C e 22°C. Não há previsão de chuva, mas é importante estar preparado para as mudanças no tempo. Aproveite o outono em Bagé (RS) e mantenha-se protegido contra a exposição excessiva ao sol!