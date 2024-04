Este é o panorama do tempo para Aracaju (SE) na próxima semana: teremos dias quentes e úmidos, com a temperatura variando entre 25°C e 32°C. Na segunda-feira (8/4), teremos chuvas ao longo do dia. Na terça-feira (9/4), as pancadas de chuva ocorrerão na tarde e na noite. Na quarta-feira (10/4), teremos sol e aumento de nuvens pela manhã, com chuvas previstas para a tarde e na noite. Na quinta-feira (11/4), o tempo ficará seco e quente. Já na sexta-feira (12/4), teremos sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e na noite. Esteja preparado para o tempo instável e mantenha-se protegido.