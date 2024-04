Confira a previsão do tempo para Aracaju (SE) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 30°C e 31°C, enquanto a mínima ficará entre 24°C e 26°C. Haverá predominância de tempo nublado, com períodos de chuva a qualquer hora do dia. Fique atento na sensação térmica, que poderá variar entre 25°C e 37°C, indicando dias quentes e úmidos. Esteja preparado para um tempo instável e chuvoso em Aracaju.