Confira a previsão do tempo para Alvorada (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 21°C e 29°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 16°C e 22°C. Prepare-se para enfrentar dias com sol e muitas nuvens, períodos de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. Fique atento aos ventos, que terão velocidade entre 1 km/h e 19 km/h, soprando em direção Leste-Nordeste ou Sul-Sudoeste. A umidade relativa do ar variará entre 70% e 100%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar variação térmica e possibilidade de chuva em Alvorada.