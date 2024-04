Este é o boletim do tempo para Alvorada (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 14°C e 27°C, com sensação térmica fria a suave. Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e não se esqueça de se proteger do sol, já que o índice UV estará extremamente alto!