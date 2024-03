Nesta sexta-feira (15), há risco de tempestades isoladas e rajadas de vento forte na Fronteira Oeste, na Campanha, no Sul, na Região Central, nas Missões e no Noroeste, por conta de uma área de baixa pressão vinda da Argentina. Na Fronteira Oeste e no Sul, os volumes de chuva podem ultrapassar a marca de 50 milímetros por dia.