A terça-feira (5) será de tempo firme em quase todo o Rio Grande do Sul. Devido a uma área de alta pressão atmosférica, o sol predomina em quase todo o território gaúcho. Com o deslocamento de uma frente fria, a temperatura cai e só deve esquentar, sutilmente, durante à tarde. Chove somente no Extremo Norte, na Serra e no Litoral, onde o mar ficará agitado devido a um ciclone em alto-mar.