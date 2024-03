Depois da passagem da massa de ar frio e de chuva forte, os gaúchos começarão a semana com tempo firme na maior parte do dia e elevação da temperatura no Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a segunda-feira (25) não tem previsão de chuva para nenhuma região do Estado. Inclusive, ao longo do dia, o sol aparece com pouca nebulosidade.