Este é o boletim meteorológico para a cidade de Xangri-lá (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará de 16°C a 31°C, com tempo de verão. O tempo será predominantemente ensolarado, com aumento de nuvens ao longo dos dias e pancadas de chuva na tarde e na noite. Fique atento às condições do tempo para aproveitar ao máximo as atividades ao ar livre na cidade.