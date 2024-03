Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Xangri-lá (RS) para a próxima semana. Durante os dias 18 e 19 de março de 2024, que correspondem ao verão, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 22°C. Já no dia 20 de março de 2024, ainda no verão, a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 23°C. Nos dias 21 e 22 de março de 2024, que já correspondem ao outono, a temperatura máxima será de 26°C e 20°C, respectivamente, e a mínima será de 21°C e 17°C, respectivamente. Fique atento às variações de temperatura e às condições do tempo para se preparar adequadamente.