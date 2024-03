Confira a previsão do tempo para a cidade de Xangri-lá (RS) na próxima semana. Durante os dias 11 a 15/3/2024, no verão, a temperatura variará entre 21°C e 32°C, com destaque para o dia 14/3/2024, que terá chuvas durante o dia e na noite. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Xangri-lá.