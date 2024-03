Este é o boletim do tempo para a cidade de Vitória (ES) na próxima semana. Durante toda a semana, o tempo será de verão, com a temperatura variando entre 23°C e 33°C. O sol estará presente em todos os dias, com aumento de nuvens ao longo do dia. Pancadas de chuva são esperadas na tarde e na noite. A umidade será alta, variando entre 71% e 94%. Esteja preparado para um tempo quente e úmido em Vitória (ES) nos próximos dias.