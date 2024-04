Confira a previsão do tempo para Vitória (ES) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 29°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 22°C e 24°C. Haverá sol com algumas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias, e não chove em outros. Fique informado sobre as condições do tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!