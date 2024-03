Confira a previsão do tempo para Vitória (ES) nesta próxima semana. Durante os dias 18/3/2024 a 22/3/2024, teremos temperaturas variando entre 24°C e 36°C, com sensação térmica chegando a 38°C. Na segunda-feira e terça-feira, estaremos no verão, com temperaturas máximas de 35°C e mínimas de 24°C e 25°C, respectivamente. Na quarta-feira, a máxima será de 36°C e a mínima de 24°C. Já na quinta-feira e sexta-feira, estaremos no outono, com temperaturas máximas de 32°C e 29°C e mínimas de 24°C e 25°C, respectivamente. Fique por dentro das condições do tempo para se preparar para o calor intenso e a possibilidade de chuvas em Vitória (ES).