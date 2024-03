Este é o boletim do tempo para Tramandaí (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura irá variar entre 19°C e 29°C, com sensação térmica que oscilará entre 16°C e 35°C. Na segunda-feira, 18/3/2024, o verão trará um tempo quente, com máxima de 28°C e mínima de 22°C. Na terça-feira, 19/3/2024, o verão continuará com máxima de 29°C e mínima de 22°C. Na quarta-feira, 20/3/2024, o verão dará lugar ao outono, com máxima de 28°C e mínima de 23°C. Na quinta-feira, 21/3/2024, o outono trará máxima de 27°C e mínima de 21°C. Na sexta-feira, 22/3/2024, o outono continuará com máxima de 21°C e mínima de 19°C. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu dia!