Este é o panorama do tempo para a cidade de Tramandaí (RS) na próxima semana. Durante toda a semana, o verão estará presente, com a temperatura variando entre 21°C e 33°C. O tempo será quente e úmido, com sensação térmica podendo chegar a 39°C. Haverá pancadas de chuva em alguns dias, com probabilidade de até 46%. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se do sol e da chuva!