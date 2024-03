Para esta quinta-feira, dia 14 de março de 2024, em Tramandaí (RS), a temperatura variará entre 23°C e 35°C, caracterizando um dia de verão bastante quente. A cidade terá um tempo típico desta época do ano, com temperaturas elevadas durante o dia e noites mais amenas. Não há previsão de chuvas para este dia. Este é o panorama do tempo para Tramandaí (RS) neste dia.