Este é o panorama do tempo para a cidade de Torres (RS) na próxima semana. Durante os dias 4 a 8 de março de 2024, a cidade terá temperaturas variando entre 16°C e 31°C, com sensação térmica suave entre 21°C e 23°C. O tempo será predominantemente de verão, com períodos de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, e probabilidade de chuva variando entre 13% e 87%. O vento terá velocidade entre 4 km/h e 25 km/h, soprando na direção Leste ou Sul-Sudoeste. O índice UV estará elevado, variando entre 5,8 e 12, indicando níveis moderados a extremos de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 63% e 98%, deixando o tempo mais úmido. Esteja preparado para o tempo instável e mantenha-se protegido.