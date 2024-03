Este é o panorama do tempo para a cidade de Torres (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 18°C e 31°C, com sensação térmica entre 21°C e 24°C. Não há previsão de chuvas para os próximos dias. Esteja preparado para enfrentar níveis muito elevados de radiação UV, com índice variando entre 10,3 e 10,9. A umidade relativa do ar oscilará entre 60% e 93%, tornando o tempo bastante úmido. Aproveite o outono com proteção solar e hidratação adequadas.