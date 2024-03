Este é o boletim do tempo para Teresina (PI) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 24°C e 33°C no verão, com um mínimo de 25°C no primeiro dia. No segundo dia, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 25°C, ainda no verão. No terceiro e quarto dias, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 24°C, respectivamente, ainda no verão, mas já com a chegada do outono. No quinto e último dia, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 24°C, já no outono. Fique atento às condições do tempo e se proteja do sol e da chuva.