Este é o boletim do tempo para Sapucaia do Sul (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a cidade terá temperaturas elevadas, com máximas variando entre 24°C e 32°C e mínimas entre 16°C e 20°C. O sol aparecerá com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. O vento irá soprar em direção ao Leste, Sudeste e Sul-Sudoeste, com velocidades entre km/h e 12 km/h. A umidade relativa do ar ficará entre 54% e 94%, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento e se proteja!