Este é o panorama do tempo para a cidade de Sapucaia do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 27°C e 33°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 19°C e 22°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuvas rápidas e intermitentes durante o dia e na noite, além de sensação térmica que variará entre agradável e muito quente. O vento irá soprar em direção Sudeste, Noroeste e Sul, com velocidade entre 1 km/h e 13 km/h. A umidade relativa do ar variará entre 47% e 100%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para possíveis mudanças no tempo e não se esqueça de se proteger contra a radiação solar.