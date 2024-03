Este é o boletim do tempo para Sapucaia do Sul (RS) na próxima semana. Durante toda a semana, o verão continuará trazendo altas temperaturas para a cidade. A temperatura variará entre 20°C e 35°C, com sensação térmica que oscilará entre 25°C e 39°C. Haverá períodos de sol com algumas nuvens, mas também há possibilidade de chuva rápida a qualquer hora. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido.