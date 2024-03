Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de São Paulo (SP) na próxima semana. Durante os dias 4 a 8 de março de 2024, que correspondem ao verão, a temperatura máxima variará entre 25°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 18°C e 21°C. O tempo será marcado por sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, períodos de nublado e possibilidade de garoa. Fique por dentro das condições do tempo e esteja preparado para aproveitar a semana!