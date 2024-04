Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de São Paulo (SP) ao longo da próxima semana. Durante os dias 1 a 5 de abril de 2024, no outono, a temperatura máxima variará entre 28°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 17°C e 20°C. A umidade relativa do ar estará elevada, tornando o tempo bastante úmido em alguns dias. Confira a seguir a previsão detalhada para cada dia.