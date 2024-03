Este é o panorama do tempo para a cidade de São Luís (MA) na próxima semana. Durante os dias 18/3/2024 e 19/3/2024, que correspondem ao verão, a temperatura variará entre 23°C e 30°C. Já no dia 20/3/2024, também no verão, a temperatura ficará entre 25°C e 29°C. No dia 21/3/2024, já no outono, a temperatura variará entre 24°C e 30°C, enquanto no dia 22/3/2024, também no outono, a temperatura ficará entre 24°C e 27°C. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo deste período em São Luís (MA).