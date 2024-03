Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Santo Ângelo (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 12°C e 32°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. Na quarta-feira, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 12°C. Na quinta-feira, a sensação térmica oscilará entre 14°C e 30°C. Na sexta-feira, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 19°C. Esteja preparado para as condições do tempo desta semana em Santo Ângelo.