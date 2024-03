Este é o relatório do tempo para a cidade de Santo Ângelo (RS) nos próximos dias. Durante esta semana, teremos temperaturas variando entre 13°C e 34°C. Na segunda e terça-feira, teremos temperaturas máximas de 30°C e mínimas de 21°C, já na quarta-feira a temperatura máxima será de 34°C e a mínima de 22°C. Na quinta e sexta-feira, já no outono, a temperatura variará entre 13°C e 27°C. Esteja preparado para chuvas rápidas durante o dia e na noite, com uma probabilidade de chuva variando entre 27% e 71%. Além disso, é importante lembrar que os índices UV serão altos, variando entre 5,8 e 12. Mantenha-se informado e proteja-se do sol.