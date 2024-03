Para esta quarta-feira, 27 de março de 2024, em Santo Ângelo (RS), a temperatura irá variar entre 15°C e 31°C, indicando um dia com bastante variação térmica. Estamos no outono, estação que marca a transição entre o verão e o inverno, e que apresenta temperaturas mais amenas. Esteja preparado para um dia com bastante calor, mas também para uma noite mais fresca.