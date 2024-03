Este é o relatório do tempo para a cidade de Santana do Livramento (RS) na próxima semana. Durante a semana, a temperatura variará entre 11°C e 31°C graus, com previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã, seguidos de pancadas de chuva na tarde e na noite. No geral, a semana será de verão, com máximas de 27°C, 26°C, 28°C, 31°C e 30°C, e mínimas de 16°C, 11°C, 11°C, 15°C e 17°C, respectivamente. Fique atento ao índice UV, que estará extremamente elevado em todos os dias. A umidade relativa do ar variará entre 52% e 100%, tornando o tempo úmido.