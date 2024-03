Confira a previsão do tempo para a cidade de Santana do Livramento (RS) nos próximos dias desta semana de outono: a temperatura variará entre 16°C e 29°C na segunda-feira (25/3), entre 14°C e 28°C na terça-feira (26/3), entre 14°C e 29°C na quarta-feira (27/3), entre 18°C e 31°C na quinta-feira (28/3) e entre 19°C e 29°C na sexta-feira (29/3). Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para o tempo da região.