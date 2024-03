Para esta quinta-feira, dia 14 de março de 2024, em Santana do Livramento (RS), o tempo estará quente, com a temperatura variando entre 24°C e 37°C. O verão traz consigo dias quentes e ensolarados, mas também pode trazer pancadas de chuva no final do dia. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o dia na cidade (RS).