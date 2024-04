Confira a previsão do tempo para Santa Rosa (RS) neste fim de semana de outono: a temperatura variará entre 18°C e 32°C no sábado (30/3) e entre 22°C e 31°C no domingo (31/3). Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Proteja-se do sol, pois os índices de radiação UV estarão muito altos. Aproveite o fim de semana para atividades ao ar livre!