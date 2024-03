Este é o panorama do tempo para a cidade de Santa Rosa (RS) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura máxima variará de 36°C a 40°C, enquanto a temperatura mínima variará de 22°C a 25°C. Na segunda-feira, a sensação térmica estará entre 22°C e 39°C, na terça-feira entre 23°C e 38°C, na quarta-feira entre 23°C e 37°C, na quinta-feira entre 24°C e 42°C e na sexta-feira entre 25°C e 40°C. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja do sol intenso e das pancadas de chuva!