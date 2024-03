Confira a previsão do tempo para Santa Maria (RS) neste fim de semana. No sábado (2/3/2024), o verão trará temperaturas entre 21°C e 33°C. Já no domingo (3/3/2024), o calor continuará com máxima de 29°C e mínima de 22°C. Fique por dentro das condições do tempo para aproveitar o seu fim de semana da melhor forma possível.