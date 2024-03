Confira a previsão do tempo para Santa Maria (RS) nesta próxima semana de outono: a temperatura variará de 17°C a 29°C no dia 25/3/2024, de 16°C a 28°C no dia 26/3/2024, de 16°C a 30°C no dia 27/3/2024, de 18°C a 30°C no dia 28/3/2024 e de 20°C a 30°C no dia 29/3/2024. O tempo será bastante úmido, com umidade relativa do ar oscilando entre 61% e 100%. Esteja preparado para lidar com as variações de temperatura e a alta exposição aos raios UV.